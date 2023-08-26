Ночная атака по Украине. Ракеты летели с Каспия

В ночь на 27 августа армия РФ осуществила очередную ракетную атаку на Украину. Воздушные силы сообщали о движении ракет на Киев и западные области, вплоть до Львовской.

«Очередная ракетная атака противника. Предварительно сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС… выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО», - рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Поступали сведения о взрывах и работе ПВО в Киевской, Черниговской и других областях Украины.