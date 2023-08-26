Араик Арутюнян избавляется от своего бизнеса в Карабахе армянские СМИ
Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян избавляется от своего бизнеса в Карабахе, утверждает армянское издание mamul.am со ссылкой на информированные источники.
Согласно сообщению, в настоящее время по поручению Арутюняна в Араратской долине скупаются большие сады.
Ранее армянские СМИ писали, что супруга и дочери Арутюняна якобы переехали в Ереван
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