Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян избавляется от своего бизнеса в Карабахе, утверждает армянское издание mamul.am со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, в настоящее время по поручению Арутюняна в Араратской долине скупаются большие сады.

Ранее армянские СМИ писали, что супруга и дочери Арутюняна якобы переехали в Ереван