Помощник президента призывает расследовать деятельность всех проармянских политиков на Западе

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Х (ранее Twitter) выдержкой из газеты The New York Post о возможных правонарушениях супруги американского сенатора Боба Менендеса.

«Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию», - написал Хикмет Гаджиев.

В заголовке новости в The New York Post, опубликованной Хикметом Гаджиевым, говорится: «Жена сенатора Боба Менендеса продала золотые слитки на 400 тысяч долларов за несколько месяцев до того, как его офис признал, что сенатору грозит федеральное расследование».