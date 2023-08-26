Помощник президента призывает расследовать деятельность всех проармянских политиков на Западе
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Х (ранее Twitter) выдержкой из газеты The New York Post о возможных правонарушениях супруги американского сенатора Боба Менендеса.
«Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию», - написал Хикмет Гаджиев.
В заголовке новости в The New York Post, опубликованной Хикметом Гаджиевым, говорится: «Жена сенатора Боба Менендеса продала золотые слитки на 400 тысяч долларов за несколько месяцев до того, как его офис признал, что сенатору грозит федеральное расследование».
Money Talks! All anti-Azerbaijani pro-armenian lobbyists and politicians in the United States and Europe need to be further investigated.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 27, 2023
"Sen. Bob Menendez’s wife sold $400K in gold bars months before his office admitted he was facing federal probe"https://t.co/itYeHuhgKU pic.twitter.com/5X45jyOztM