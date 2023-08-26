Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду

Глава государства в поздравительном послании от своего имени и от имени народа Азербайджана передал Майе Санду и всему народу Молдовы самые искренние поздравления.

В послании говорится: «Успешное развитие построенных на добрых традициях отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Высокий уровень наших политических связей создал хорошую основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества в ряде сфер. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия нашу с Вами встречу, переговоры по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества в рамках моего визита в Молдову для участия во втором Саммите «Европейского политического сообщества» в Кишиневе».

Ильхам Алиев выразил уверенность, что и впредь будут успешно продолжены усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, углубления плодотворного сотрудничества в рамках как двусторонних, так и международных организаций в интересах двух народов, полного использования потенциала имеющегося взаимодействия.

Глава государства пожелал Майе Санду крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Молдовы – постоянного спокойствия и благополучия.