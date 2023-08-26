Основатель «Яндекса» просит ЕС снять с него санкции: он осудил войну в Украине

По данным издания, адвокаты бизнесмена обратились с такой просьбой в ЕС спустя несколько дней после того, как он выступил против войны в Украине. В нем Волож отметил, что последние полтора года он молчал, потому что сосредоточился на поддержке «талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь». Эта задача требовала от него «много усилий, внимания и осторожности».

Сооснователь «Яндекса» отказался от комментариев для FT.

Ограничения могут быть отменены по решению суда или если страны ЕС согласятся с наличием «убедительных доказательств» того, что физическое или юридическое лицо больше не подпадает под них, пояснил изданию представитель Еврокомиссии.

В августе Волож заявил, что «было много причин, по которым ему приходилось молчать». «Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — сказал он. Сооснователь «Яндекса» рассказал, что в Украине у него живут друзья и родственники и что он «в ужасе». «Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — отметил он.

По словам Воложа, в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». «В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — добавил он.

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс».