После фото в тюрьме Трамп собрал миллионы долларов

Всего с четверга, 24 августа, когда было опубликовано фото, по субботу в фонд Трампа поступило 7,1 миллиона долларов, сообщили изданию источник, знакомый с ходом сбора средств.

После публикации фотографии Дональда Трампа, сделанной в тюрьме для полицейской картотеки — так называемого магшота, в фонд его избирательной кампании поступило 4,18 миллиона долларов. Politico пишет, что это рекордная для нынешней кампании Трампа сумма, полученная за сутки.

Избирательный фонд Трампа, сообщает Politico, пополнился, в числе прочего, за счет продажи продукции с его фотографией из тюрьмы и слоганом «Никогда не сдавайся!», в том числе футболок, постеров, наклеек на бампер и сумок-холодильников.

Всего, по данным избирательного штаба Трампа, за три недели, прошедшие после того, как бывшему президенту США предъявили обвинения, в фонд избирательной кампании поступило около 20 миллионов долларов.

Дональд Трамп был формально задержан 24 августа в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, бывший президент США сразу же был отпущен на свободу под залог в 200 тысяч долларов.

Дело о вмешательстве в выборы — четвертый уголовный процесс против Трампа. До этого его обвиняли в фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.