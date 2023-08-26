Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12:22

Аргентину захлестнула неожиданная напасть – волна организованных атак на супермаркеты и магазины поменьше. Толпы врываются в помещения, грабя и круша все, что попадает под руку, и быстро исчезают. При этом объявляют себя новыми борцами с бедностью. По сообщению BuenosAiresTimes, за минувшую неделю в связи с этим были арестованы около двухсот человек. Только в столичных пригородах зафиксировано 150 попыток ограбления организованной толпой. Многочисленные случаи были в городах Мендоза и Кордоба, в провинциях Неукен, Рио Негро.

Группы нападающих формируются через социальные сети, к ним часто примыкают несовершеннолетние. Они пытаются выдать себя за недовольных своим нищенским положением жителей окрестных улиц, но нередко именно местные оказывают им сопротивление. В Аргентине существует традиция так называемых “пикетерос” – безработных пикетчиков, перекрывающих трассы и блокирующих учреждения и промышленные предприятия в борьбе за улучшение своего положения. “Пуэблада”, народная мобилизация, позволяет превратить эти акции в болезненный рычаг давления на правительство. Нынешнюю волну организованного мародерства и грабежей пытаются выдать за новую форму бедняцкого протеста. Оснований для протеста достаточно. В Аргентине дикая инфляция, составляющая 113%, в последние дни на 20% обесценился песо. Уровень бедности – огромные 40%. Ожидается, что стоимость жизни только за август -сентябрь вырастет больше, чем на десять процентов.