Не дадите – возьмем сами! не бунт, а народный грабеж
Аргентину захлестнула неожиданная напасть – волна организованных атак на супермаркеты и магазины поменьше. Толпы врываются в помещения, грабя и круша все, что попадает под руку, и быстро исчезают. При этом объявляют себя новыми борцами с бедностью. По сообщению BuenosAiresTimes, за минувшую неделю в связи с этим были арестованы около двухсот человек.
Только в столичных пригородах зафиксировано 150 попыток ограбления организованной толпой. Многочисленные случаи были в городах Мендоза и Кордоба, в провинциях Неукен, Рио Негро.
Группы нападающих формируются через социальные сети, к ним часто примыкают несовершеннолетние. Они пытаются выдать себя за недовольных своим нищенским положением жителей окрестных улиц, но нередко именно местные оказывают им сопротивление.
В Аргентине существует традиция так называемых “пикетерос” – безработных пикетчиков, перекрывающих трассы и блокирующих учреждения и промышленные предприятия в борьбе за улучшение своего положения. “Пуэблада”, народная мобилизация, позволяет превратить эти акции в болезненный рычаг давления на правительство. Нынешнюю волну организованного мародерства и грабежей пытаются выдать за новую форму бедняцкого протеста.
Оснований для протеста достаточно. В Аргентине дикая инфляция, составляющая 113%, в последние дни на 20% обесценился песо. Уровень бедности – огромные 40%. Ожидается, что стоимость жизни только за август -сентябрь вырастет больше, чем на десять процентов.
Но в правительстве сомневаются, что массовые грабежи имеют спонтанный характер и подозревают политические корни. В октябре состоятся президентские выборы, и основные оппозиционные кандидаты Хавьер Милей и Патрисия Булрич резко критикуют власть за тяжелую экономическую ситуацию и приводят участившиеся грабежи магазинов как пример борьбы отчаявшихся бедняков.
Действующий президент Альберто Фернандес не баллотируется, и от правящей партии перонистов идет министр экономики Серхио Масса. Понятно, что ему непросто выдержать нападки соперников, и в массовых беспорядках ему несложно заподозрить заговор оппонентов.
Характерно, кстати, что недавно было объявлено о присоединении Аргентины к БРИКС, клубу когда-то бурно развивающихся стран. Не очень понятно, какие свои проблемы благодаря этому хочет решить Аргентина, но уровень этих проблем, как показывают налеты на магазины, критически высок.