Ветераны в Бильгя у СГБ

В пресс-службе СГБ сообщили, что вначале на мероприятии минутой молчания почтили память героев, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, был исполнен Государственный гимн. Далее мероприятие продолжилось выступлениями.

Участники встречи во время своих выступлений подчеркнули, что в ходе славной истории Второй Карабахской войны отважные азербайджанские военнослужащие под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержали историческую победу и этой победой представили миру Азербайджан как страну-победительницу. Они отметили всестороннее внимание и заботу азербайджанского государства о членах семей шехидов и участниках войны.

Было подчеркнуто, что масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а также процесс возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли возможны исключительно благодаря решительной политической линии, успешно проводимой в стране.

После выступлений участники мероприятия посмотрели патриотическую концертную программу.