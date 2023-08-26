Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:48

Тысячи разгневанных сирийцев выходят на демонстрации протеста по всей Сирии уже шестой день. Они требуют смещения Башара Асада и улучшения условий жизни. «Башар… уходи! Мы хотим жить!» - уже без малого неделю звучит на сирийских улицах. И пока российская авиация активно бомбит Идлиб, Асада припекать начинает совсем в другом месте – в районах, которые Дамаск считал лояльными.

Практически вышла из-под правительственного контроля населенная преимущественно друзами провинция Сувейда, и попытки восстановить в ней власть режима пока не приносят результатов. В соседней с ней провинции Дараа – непрекращающиеся вот уже шесть дней антиправительственные протесты, административные офисы не работают, полиция отказывается выходить на охрану общественного порядка. Но самый «тревожный звоночек» прозвучал Асаду из Латакии, где проживают в том числе алавиты, к которым принадлежит сам Асад и которые также теперь присоединяются к антиправительственным акциям. В городах Латакия и Джабла в алавитских районах срывают и уничтожают портреты и фотографии Башара Асада в публичных местах.

Появилось «Движение 10 августа», члены которого распространяют антиправительственные листовки, в том числе и в родном городе семьи Асадов. О поддержке их действий заявило и «Движение свободных офицеров - алавитов», пользующееся популярностью в армии. Вина в происходящем – без всяких сомнений на грабительских действиях правящего режима и асаданомики, главным лозунгом которой является принцип «люди – новая нефть». Поборы с любого бизнеса, отжимы, рэкет на дорогах. Инвестиции из монархий Залива не идут. Экономическая жизнь даже не падает – она просто уходит из страны. И пережившие многолетнюю войну сирийцы объяснимо стали задумываться: а стоило ли война за сохранение режима тех жертв, может и правда Асаду нужно было уйти? Поскольку даже алавиты, которые сражаясь на стороне режима понесли наибольшие потери теперь выходят на улицу с протестами.

Выход из нынешнего кризиса режим видит только один – силовое подавление недовольных. Жестко, тотально, без попыток переговоров. О чем уже оповестил Тегеран, потребовав от него подкреплений в виде шиитских ополченцев. В Иране на этот запрос ответили положительно – и тут же отправили делегацию в Москву. Дескать, вновь возросла угроза терроризма, нужно прикрытие с воздуха, как вы к этому относитесь? Судя по всему, в Кремле не видят проблем – поддержка с воздуха при подавлении антиправительственных выступлений Тегерану и режиму в Дамаске будет оказана. Не для того Владимир Путин затевал «экспедицию в Сирию», чтобы внезапно потерять ее плоды из-за выступлений какого-то там сирийского народа, пусть он в своих требованиях и сто раз прав. Кремль даже за намеки на любые антиправительственные выступления в России дает невообразимые срока, а иным и вовсе организует авиакатастрофы – так что с какой стати он будет жалеть каких-то там сирийцев, к тому же, как выясняется, не испытывающих чувства благодарности к России за то, что она сохранила им режим Асада?