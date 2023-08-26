Согласно сообщению официального сайта главы государства, президент Ильхам Алиев расценил назначение Яшара Гюлера министром национальной обороны Турции как большое доверие, оказанное президентом Турции, и пожелал ему успехов в исполнении своих обязанностей.

Подчеркнув, что Яшар Гюлер прилагает большие усилия и вносит вклад в сотрудничество вооруженных сил Азербайджана и Турции, президент Ильхам Алиев отметил, что это взаимодействие находится на очень хорошем уровне.

Говоря о первом государственном визите Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после избрания президентом, глава азербайджанского государства подчеркнул важность открытия в ходе него нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил.

Выразив признательность за добрые слова, Яшар Гюлер сказал, что для него и возглавляемой им делегации большая радость и честь находиться с визитом в Азербайджане, передал главе азербайджанского государства приветствия президента Турции.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Яшар Гюлер подчеркнул, что благодаря дальновидности и решительности президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает политику общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан стал важным и авторитетным членом международного сообщества, и это вызывает чувство большой гордости. Министр сказал, что тесные отношения и контакты между главами государств двух стран позитивно влияют на дальнейшее укрепление связей, отметил эффективное взаимодействие с азербайджанскими коллегами.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех областях, в том числе в военной сфере, состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества.