Команда Азербайджана в финале чемпионата мира в Испании

Сегодня в испанской Валенсии завершится чемпионат мира по художественной гимнастике. Состоятся отдельные финалы у групповых команд.

Азербайджанские гимнастки Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан выступят в финале с тремя лентами и двумя мячами, который начнется в 19:00 по бакинскому времени.

В квалификации в этом упражнении наша группа заняла 6-е место.