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В последние дни россияне установили временные мемориалы в почти двух десятках городов, что свидетельствует о том, что популярность главы «ЧВК» Евгения Пригожина становится вызовом для президента РФ Владимира Путина на фоне разногласий внутри российской элиты и военных по ведению войны. Об этом говорится в материале The Washington Post. Издание отмечает, что высокопоставленные руководители «Вагнера» погибли в странной авиакатастрофе спустя два месяца после того, как президент РФ назвал Пригожина «предателем» за мятеж против российской армии.

Мемориалы продемонстрировали поддержку Пригожина по всей России и подчеркнули задачу Кремля справиться с потенциальным гневом среди его сторонников. Российский аналитик и независимый журналист Дмитрий Колезев сказал, что задача Кремля состоит в том, чтобы справиться с гневом сторонников Пригожина и «Вагнера», в частности среди офицеров. «…Есть более широкая аудитория военных активистов, сторонников ЧВК «Вагнер» и ветеранов «Вагнера», среди которых есть культ Пригожина. Путину нужно не дать этим людям стать его оппонентами и удержать их от возможных радикальных действий, отдав должное Пригожину и предложив альтернативную версию его смерти», – сказал журналист. Именно поэтому спустя сутки после авиакатастрофы Путин похвалил Пригожина как «талантливого человека», который «достиг необходимых результатов», но «совершил ошибки», пишет автор статьи Робин Диксон. «Пригожин вызывал у людей благосклонность, потому что он «защищал их против неуступчивых военных бюрократов», несмотря на жестоко высокие потери в «Вагнере», особенно среди бывших зэков, и широко распространенные утверждения о том, что тех, кто сбежал с поля боя, часто казнили», - отмечает издание.