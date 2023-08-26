«Популярность Пригожина стала вызовом для Путина» The Washington Post
В последние дни россияне установили временные мемориалы в почти двух десятках городов, что свидетельствует о том, что популярность главы «ЧВК» Евгения Пригожина становится вызовом для президента РФ Владимира Путина на фоне разногласий внутри российской элиты и военных по ведению войны. Об этом говорится в материале The Washington Post.
Издание отмечает, что высокопоставленные руководители «Вагнера» погибли в странной авиакатастрофе спустя два месяца после того, как президент РФ назвал Пригожина «предателем» за мятеж против российской армии.
Мемориалы продемонстрировали поддержку Пригожина по всей России и подчеркнули задачу Кремля справиться с потенциальным гневом среди его сторонников.
Российский аналитик и независимый журналист Дмитрий Колезев сказал, что задача Кремля состоит в том, чтобы справиться с гневом сторонников Пригожина и «Вагнера», в частности среди офицеров.
«…Есть более широкая аудитория военных активистов, сторонников ЧВК «Вагнер» и ветеранов «Вагнера», среди которых есть культ Пригожина. Путину нужно не дать этим людям стать его оппонентами и удержать их от возможных радикальных действий, отдав должное Пригожину и предложив альтернативную версию его смерти», – сказал журналист.
Именно поэтому спустя сутки после авиакатастрофы Путин похвалил Пригожина как «талантливого человека», который «достиг необходимых результатов», но «совершил ошибки», пишет автор статьи Робин Диксон.
«Пригожин вызывал у людей благосклонность, потому что он «защищал их против неуступчивых военных бюрократов», несмотря на жестоко высокие потери в «Вагнере», особенно среди бывших зэков, и широко распространенные утверждения о том, что тех, кто сбежал с поля боя, часто казнили», - отмечает издание.
Во время войны популярность Пригожина возросла благодаря резким видео с фронта. Он стал для многих «доверенным правдолюбом, одной из немногих выдающихся фигур, готовых бросить вызов российским законам против дискредитации военных, разоблачая военные неудачи и большие потери».
Пригожин показал десятки трупов «вагнеровцев», погибших в Бахмуте, нецензурно кричал на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в измене и требуя больше боеприпасов.
В последние дни в групповых чатах семьи солдат ЧВК «Вагнер» выражали свое горе и преданность, волновались, получат ли они надлежащие выплаты и льготы.
Журналист Колезев считает, что комментарии тульского губернатора Алексея Дюмина, бывшего начальника охраны Путина, хорошо знавшего Пригожина, свидетельствуют о разногласиях в элитах по поводу «наказания» Пригожина. По его словам, Дюмину, претендующему на пост министра обороны, необходимо обеспечить лояльность младшего и среднего офицеров ЧВК, «а они, вероятно, негативно воспримут убийство Пригожина».
Западные аналитики утверждают, что истинная причина катастрофы может никогда не быть известна, учитывая политизированную систему расследований России. Российские государственные и прокремлевские СМИ сосредоточились на официальном расследовании аварии, предполагая, что самолет уничтожили украинские диверсанты или агенты иностранной разведки, говорится в статье американского издания.