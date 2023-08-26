Между морскими и воздушными силами России и Украины происходят боестолкновения у стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой, пишет британская военная разведка.

Платформы эксплуатируются компанией «Черноморнефтегаз», которую захватили российские «власти в Крыму» в 2014 году. После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина наносила удары по нескольким контролируемым Россией платформам.

И Россия, и Украина периодически высаживали на них боевые группы. На этих платформах ведется добыча ценных углеводородных ресурсов.

Но, как и остров Змеиный, они могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, посадочных площадок для вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности, указывает британская разведка.