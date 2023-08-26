Какой погоды ждать в понедельник

В понедельник, 28 августа, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-55%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых регионах туманно. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью –10-15°, днем – 16-21° тепла.