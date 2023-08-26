«Новых россиян» предупреждают: не пойдете воевать – лишим гражданства

На следующей неделе в Госдуму будет внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и от мобилизации. «Радио Свобода» пишет, что об этом сообщил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Ранее он заявлял, что поводом для лишения приобретенного гражданства станет непостановка на воинский учет в установленный российским законодательством срок, а также уклонение от воинской обязанности. Матвеев также предлагает депортировать уклонистов после лишения гражданства.

«Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства», – писал ранее Матвеев.

Пока неизвестно, включено ли это предложение в текст законопроекта.

Согласно российскому закону, иностранец должен прибыть в военный комиссариат по месту жительства или регистрации, чтобы встать на воинский учет, в течение двух недель после получения российского паспорта.