Вооруженные силы Украины после совещания с американскими и британскими военными, которое состоялось в середине августа на польско-украинской границе, сменили тактику, сконцентрировавшись на ударах в Запорожской области. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Я думаю, вы видите, как они сконцентрировались на Запорожском фронте», – заявил источник газете, комментируя результаты встречи.

В совещании приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, а также начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.

Встреча состоялась в секретном месте на польско-украинской границе, она длилась пять часов. Военные обсуждали украинское контрнаступление, планы боевых действий на предстоящую зиму и планы на 2024 год.

Газета отмечает, что ранее Радакин отправился в Киев, где он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы лучше понимать стратегию Украины и того, как Запад мог бы помочь.