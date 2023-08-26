Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 14:45

Все десять погибших при крушении самолета, в котором, по данным Росавиации, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, опознаны, сообщили в Следственном комитете РФ.Ведомство завершило проведение молекулярно-генетических экспертиз. «По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — говорится в сообщении. «Убив Евгения Пригожина, Путин преподал будущим мятежникам наглядный урок – никаких договоренностей с властью, идти до конца!», - сказал в беседе с haqqin.az известный американский политолог и журналист Дэвид Саттер. По его словам, новый Пригожин появится не из путинского окружения, он также не будет связан с властью финансовыми интересами, поскольку Кремль больше не будет спонсировать какие-либо частные военные формирования.

«А это значит, - прогнозирует Саттер, - что следующим лидером антигосударственного мятежа в России станет человек, способный на независимые действия». Американский политолог не верит в конспирологические теории о том, что Пригожин имитировал свою смерть и теперь, оставшись в живых, разрабатывает план нового «марша справедливости» на Москву. «Не думаю, что у главы «Вагнера» были причины инсценировать свою смерть, - говорит он. - Куда легче было остаться в Африке. А то, что Путин в конце концов ликвидировал своего повара, то это логично и полностью укладывается в особенности характера президента России».

«Ужасно то, что в самолете были пилоты и стюардесса, - сокрушается эксперт. - Но, видимо, как заказчикам, так и исполнителям этой ликвидации было абсолютно все равно, кто летит вместе с вагнеровцами. Словом, удивляться тому, что борт, на котором летел Пригожин, сбили ракетой ПВО, не стоит. Впрочем, с точки зрения международных норм, независимо от того, уничтожен ли гражданский самолет ракетой или в него была заложена бомба, речь идет не просто о преднамеренном убийстве, а о террористическом акте. Впрочем, Путину, на совести которого и без того сотни преступлений против человечности, уже, похоже, все равно». Политолог назвал «дикой» идею казнить политического оппонента с помощью ракеты «земля-воздух». По его мнению, Пригожин подписал свой смертный приговор 24 июня 2023 года, когда, взяв под контроль Ростов-на-Дону, а также Воронежскую и Липецкую области, он остановил продвижение на Москву своих колонн. «С этого момента Пригожин стал, по-видимому, самым неудобным для Кремля персонажем, - подчеркивает Дэвид Саттер. – Прежде всего, потому что каждый новый день, прожитый Пригожиным после его «отсроченного путча», был, по сути, демонстрацией политической слабости Путина. Напомню, что российский президент жестоко наказывает всего лишь за антивоенные посты в Telegram. А организовавший мятеж Пригожин, напомню, нарушил самое драконовское табу путинской России, публично заявив, что причин для вторжения в Украину у нее не было».