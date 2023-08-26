Россия собрала на одном из направлений фронта более 100 тысяч военных
Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч военных, кроме того увеличилось количество обстрелов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«…Если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих…», - рассказал Евлаш.
По его словам, россияне на Лимано-Купянском направлении сейчас активно применяют штурмовиков из отрядов «Шторм-Z» и регулярные войска, включая танковый полк.
Спикер сообщил, что ситуация в районе Купянска и Лимана контролируется украинскими военными.
«Планы у них (россиян – ред.) остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые «огненные валы»...», - заявил Евлаш.