В авиакатастрофе погиб один из «призраков Киева»

Пильщиков, известный по позывному Juice, был одним из лучших истребителей 40-й бригады тактической авиации, она считается прообразом легенды про «призрака Киева».

При столкновении двух учебных самолетов L-39 в Житомирской области Украины погибли трое украинских военных летчика: Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Андрей Проказин, сообщили украинские СМИ.

Пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат сообщил, что Пильщиков был не просто пилотом: «Это молодой авиатор с мегазнаниями и мегаталантами. Прекрасный коммуникатор, он стал движущей силой реформы ВВС, участником множества проектов. Он мечтал об F-16 в украинском небе, встречался с американскими представителями».

Майор Вячеслав Минка к началу полномасштабного российского вторжения в Украину имел более 200 часов налета. Его характеризуют как опытного пилота бригады, значительную часть службы посвятившего инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин служил в авиации 24 года, к 2022 году имел боле 100 часов боевых полетов.

Память погибших летчиков почтил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Начато расследование.