В оккупированном Бердянске сильный пожар

В захваченном Россией городе Бердянск Запорожской области Украины горит предприятие, куда россияне свозили технику. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то вражеское. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске», - пишет Федоров.

По словам мэра, согласно предварительной информации, пожар произошел на территории одного из предприятий.

Звуки взрывов местные не слышали, однако видели, как накануне россияне завозили в цеха военную технику.

«Страна» пишет, что пожар начался в районе автомобильного завода «Дормаш».

Бердянск с начала вторжения России в Украину находится под контролем россиян.