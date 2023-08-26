В оккупированном Бердянске сильный пожар
В захваченном Россией городе Бердянск Запорожской области Украины горит предприятие, куда россияне свозили технику. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
«Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то вражеское. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске», - пишет Федоров.
По словам мэра, согласно предварительной информации, пожар произошел на территории одного из предприятий.
Звуки взрывов местные не слышали, однако видели, как накануне россияне завозили в цеха военную технику.
«Страна» пишет, что пожар начался в районе автомобильного завода «Дормаш».
Бердянск с начала вторжения России в Украину находится под контролем россиян.