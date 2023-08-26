«Вагнер» не пришел, французы остались наш комментарий
Хунта в Нигере заявила в пятницу, 25 июля, что потребовала от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов.
С одной стороны, вроде бы явное доказательство того, что путчисты в Нигере ведут дело к максимальной эскалации конфликта как с Парижем, так и с ЭКОВАС. Но такое впечатление может создаться только у того, кто невнимательно прочел заявление нигерской хунты. А там четко говорится, что причиной высылки посла является отказ французов встретиться с новым министром иностранных дел Нигера.
То есть после гибели Пригожина и прилета в Ниамей алжирского эмиссара, задачей которого является организация переговоров о мирном разрешении конфликта, представители нигерской хунты приготовились к диалогу с Парижем, решив, что теперь-то уж точно наступило время торга.
Но Эммануэль Макрон, тот еще геополитик, вместо того, чтобы использовать этот шанс, внезапно решил встать в одну из поз из марлезонского балета и продемонстрировать внутренней и внешней аудитории, которая чихвостит его внешнюю политику в Африке, что называется и «в хвост и в гриву» свою «принципиальность»: или все, то есть удовлетворение нигерскими военными требований Франции, либо ничего.
Нигерские путчисты, уже успевшие понять, что в большой войне против ЭКОВАС без поддержки Москвы в виде «Вагнера» и Алжира им ничего не светит, от подобной позиции впали в состояние глубокого изумления. Но демарш Парижа требовал от африканского менталитета ответа, и они потребовали от Сильвена Итте, милейшего и культурнейшего, в общем-то, человека, поклонника Мориса Дрюона и собирателя африканских древностей, покинуть страну.
Тем самым однозначно дав понять Urbi et orbi, что если с кем и будут договариваться, то только не с Парижем.
«Все это домыслы, - скажет скептически настроенный читатель. – Нигер решительно восстал против неоколониальной политики Франции». И окажется неправ. Поскольку за все дни, прошедшие после переворота и свержения президента Мохамеда Базума 26 июля, нигерская хунта ни разу, подчеркну, ни разу не подняла вопроса о том, чтобы страну покинули полторы тысяч военнослужащих из французского Иностранного легиона, а также около тысячи американских солдат.
Зайди в Нигер российский «Вагнер» - разговор бы пошел по-другому. А раз не получилось – высылаем посла, молчим о присутствии контингентов иностранных войск и остаемся открытыми к мирным переговорам, которые, судя по всему, теперь будут вести американцы. Воинственного тона не снижаем, но постоянно разнообразными телодвижениями даем понять, что особого внимания на него обращать не следует.
Нигерский демарш с высылкой французского посла, за которым, как намекают путчисты, последуют и другие аналогичные шаги в отношении западных дипломатических представителей – это типичное для всего мира поведение зарвавшихся игроков: «Ой, держите меня семеро! Сейчас здесь будет гора костей и море крови, если вы меня не уговорите». То есть – чем за повышением градуса истерии отчетливо просматривается просьба срочно организовать какие-то переговоры, а не начинать сразу бить заигравшегося игрока канделябром.
Альтернативы им после смерти Пригожина у африканских путчистов нет. Поэтому побунтовали и хватит, пора возвращаться в родную гавань. Где бунты разрешены только в качестве повода для новых торгов о распределении прибылей между западным капиталом и местными африканскими элитами. Да и то лишь в том случае, когда за этим бунтом элит есть иностранная поддержка. Если же нет, то все обязательно возвращается на круги своя.