Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:04

Хунта в Нигере заявила в пятницу, 25 июля, что потребовала от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. С одной стороны, вроде бы явное доказательство того, что путчисты в Нигере ведут дело к максимальной эскалации конфликта как с Парижем, так и с ЭКОВАС. Но такое впечатление может создаться только у того, кто невнимательно прочел заявление нигерской хунты. А там четко говорится, что причиной высылки посла является отказ французов встретиться с новым министром иностранных дел Нигера. То есть после гибели Пригожина и прилета в Ниамей алжирского эмиссара, задачей которого является организация переговоров о мирном разрешении конфликта, представители нигерской хунты приготовились к диалогу с Парижем, решив, что теперь-то уж точно наступило время торга.

Но Эммануэль Макрон, тот еще геополитик, вместо того, чтобы использовать этот шанс, внезапно решил встать в одну из поз из марлезонского балета и продемонстрировать внутренней и внешней аудитории, которая чихвостит его внешнюю политику в Африке, что называется и «в хвост и в гриву» свою «принципиальность»: или все, то есть удовлетворение нигерскими военными требований Франции, либо ничего. Нигерские путчисты, уже успевшие понять, что в большой войне против ЭКОВАС без поддержки Москвы в виде «Вагнера» и Алжира им ничего не светит, от подобной позиции впали в состояние глубокого изумления. Но демарш Парижа требовал от африканского менталитета ответа, и они потребовали от Сильвена Итте, милейшего и культурнейшего, в общем-то, человека, поклонника Мориса Дрюона и собирателя африканских древностей, покинуть страну. Тем самым однозначно дав понять Urbi et orbi, что если с кем и будут договариваться, то только не с Парижем. «Все это домыслы, - скажет скептически настроенный читатель. – Нигер решительно восстал против неоколониальной политики Франции». И окажется неправ. Поскольку за все дни, прошедшие после переворота и свержения президента Мохамеда Базума 26 июля, нигерская хунта ни разу, подчеркну, ни разу не подняла вопроса о том, чтобы страну покинули полторы тысяч военнослужащих из французского Иностранного легиона, а также около тысячи американских солдат.