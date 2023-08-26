Как передает пресс-служба Минобороны, вначале состоялась торжественная церемония встречи в Министерстве обороны, министры обеих стран прошли перед почетным караулом. Образцовый военный оркестр Минобороны исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции. Согласно протоколу, была подписана Книга почета.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в воскресенье, 27 августа, принял находящегоясв в Баку с визитом министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

Генерал-полковник Закир Гасанов, отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией находится на высоком уровне, подчеркнул важность продолжения работы, проводимой в этом направлении.

После церемонии встречи министр обороны и другие ведущие сотрудники ведомства встретились с турецкой делегацией.

Выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве министра национальной обороны Турции, Яшар Гюлер поблагодарил за гостеприимство и отметил, что стратегический союз между двумя странами основан на дружбе и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также региональная безопасность и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.