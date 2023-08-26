Лидер ЛДПР предложил «воткнуть куда-нибудь» мэру шарик без комментариев
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий во время посещения Красноярска в рамках предвыборного турне в поддержку местного отделения партии предложил «воткнуть куда-нибудь» мэру Красноярска шарик, который мешал в кадре, сообщает «Подъем».
«Мэру давайте воткнем его куда-нибудь», – заявил Слуцкий на видео в ответ на просьбу журналистов убрать шарик на палочке из кадра.
Замглавы Красноярского края Сергей Пономаренко назвал это «пошлостью и грубостью», отметив, что «в Сибири принято за свои слова отвечать».
В ЛДПР заявили, что жители Красноярска якобы согласны с фразой Слуцкого. Владимир Кошелев, депутат Госдумы от ЛДПР, приехавший в Красноярск вместе с лидером партии, сказал, что если бы власти лучше следили за хозяйством, обошлось бы без шарика.