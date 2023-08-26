Глава ЛДПР Леонид Слуцкий во время посещения Красноярска в рамках предвыборного турне в поддержку местного отделения партии предложил «воткнуть куда-нибудь» мэру Красноярска шарик, который мешал в кадре, сообщает «Подъем».

«Мэру давайте воткнем его куда-нибудь», – заявил Слуцкий на видео в ответ на просьбу журналистов убрать шарик на палочке из кадра.