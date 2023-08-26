Украинская контрразведка атаковала аэродром в России

В ночь на воскресенье, 27 августа, Курский аэродром был атакован контрразведчиками из 13-го главного управления Службы безопасности Украины, сообщили источники NV в спецслужбе.

По словам анонимных собеседников, 16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два «Панциря».

Источники утверждают, что почти все дроны долетели до своих целей, только три из них были сбиты российской ПВО.

«Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, «хлопок» получился впечатляющим. Точные последствия поражений и число погибших и раненых узнаем в ближайшее время», — сказал собеседник украинского издания.