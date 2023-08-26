Непогода в районах Азербайджана преподнесла «сюрпризы»

Прошедшие прошлой ночью ливневые дожди вызвали разрушения в отдаленных селах нескольких районов Азербайджана. В селах Карабаккал, Быгыр, Гарамарьям Гёйчайского района, селах, пересекаемых Верхнеширванским каналом, в том числе в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района, разрушены дороги, хозяйствам нанесен ущерб.

Председатель сельского муниципалитета Гарамарьям Гияс Юсифов сообщил haqqin.az, что сель сделал непригодным для использования озеро для разведения рыбы, повредил дороги. В ряде сел уничтожен домашний скот и другая живность. В настоящее время ущерб уточняется.

Отходы с мусорного полигона, что в селе Карабаккал Гёйчайского района, были смыты селевыми потоками в ирригационные каналы.

Сель повредил также автодорогу Баку - Шемаха - Евлах и пешеходно-автомобильный мост через реку Гёйчай. На некоторое время было ограничено движение транспорта.

В то же время в Самухском районе вызванный сильным дождем сель повредил дорожное покрытие и дорожные сооружения на участке 41-42-го километра автодороги Еникенд - Пойлу. Часть автодороги Ярдымлы - Деман - Арвана вышла из строя. В ряде мест дорожное покрытие пришло в совершенно непригодное состояние.

В распространенной Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана информации говорится, что на поврежденных в результате селя дорогах уже проводятся мероприятия.