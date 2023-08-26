Антиазербайджанская провокация в России. В МИД РФ направлена нота протеста
Посольство Азербайджана в России выступило с заявлением в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю «30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики».
В заявлении посольства, которое поступило в haqqin.az, говорится: «Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, посольством была направлена в МИД России нота протеста. Также посол Полад Бюльбюль оглы адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающие принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана. Наряду с этим глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлинский направил обращения в соответствующие административные органы города».
Азербайджанское дипведомство отмечает, что «до сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие в нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству».
Посольство Азербайджана в России настоятельно просит «принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В настоящее время посольство ожидает официальный ответ российской стороны».