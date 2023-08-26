Антиазербайджанская провокация в России. В МИД РФ направлена нота протеста

Посольство Азербайджана в России выступило с заявлением в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю «30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики».

В заявлении посольства, которое поступило в haqqin.az, говорится: «Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, посольством была направлена в МИД России нота протеста. Также посол Полад Бюльбюль оглы адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающие принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана. Наряду с этим глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлинский направил обращения в соответствующие административные органы города».