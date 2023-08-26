В российских школах из единого госэкзамена по литературе убрали произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других классиков золотого века. Об этом следует из демоверсии ЕГЭ, опубликованной Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ, входит в Рособрнадзор).

Также из программы подготовки исчезли Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Денис Фонвизин, Михаил Державин и «Слово о полку Игореве».

Взамен в ЕГЭ предлагается добавить поэзию и прозу времен Великой Отечественной войны, в том числе роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», разделы о литературе народов России.

В ФИПИ отметили, что в рамках ЕГЭ учащимся нужно будет продемонстрировать «сформированность гражданской позиции», «уважение закона и правопорядка», «принятие традиционных ценностей», «патриотизм», «гордость за настоящее многонационального народа России», «идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества».