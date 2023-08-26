В Венгрии «Нефтчи» может сыграть против сборной Азербайджана

Команда «Нефтчи», которая уже выиграла три этапа – в Шуше, в Нетанье (Израиль) и Мелилье (Испания), на групповой стадии одержала две победы и вышла в четвертьфинал.

Были обыграны Украина (22:6) и сборная США U-24 (21:9).

В четвертьфинале «Нефтчи» сыграет со второй командой группы «D». Интересно, что это может быть сборная Азербайджана, которая в первом матче проиграла немецкому клубу «Дюссельдорф ЗООС» (7:22) и теперь встретится с венгерским «Дьором». В случае победы сборная Азербайджана сыграет в четвертьфинале с «Нефтчи».