В Венгрии «Нефтчи» может сыграть против сборной Азербайджана
В венгерском Дебрецене проходит 20-й этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.
Команда «Нефтчи», которая уже выиграла три этапа – в Шуше, в Нетанье (Израиль) и Мелилье (Испания), на групповой стадии одержала две победы и вышла в четвертьфинал.
Были обыграны Украина (22:6) и сборная США U-24 (21:9).
В четвертьфинале «Нефтчи» сыграет со второй командой группы «D». Интересно, что это может быть сборная Азербайджана, которая в первом матче проиграла немецкому клубу «Дюссельдорф ЗООС» (7:22) и теперь встретится с венгерским «Дьором». В случае победы сборная Азербайджана сыграет в четвертьфинале с «Нефтчи».