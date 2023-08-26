Путчисты в Нигере передумали высылать западных послов

Мятежники в Нигере, которые планировали выслать не только посла Франции, но и дипломатов других западных стран, в последний момент передумали, опасаясь международной изоляции. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, письма о необходимости покинуть страну были подготовлены МИД Нигера для посольств Германии и США, а также Кот-д'Ивуара и Нигерии вместе с таким же посланием для французского посла по указанию лидера путчистов генерала Абдурахмана Тчиани. Однако в последний момент их передумали отправлять на фоне разногласий в рядах высших армейских чинов, утверждает радиостанция.