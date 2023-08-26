Путчисты в Нигере передумали высылать западных послов
Мятежники в Нигере, которые планировали выслать не только посла Франции, но и дипломатов других западных стран, в последний момент передумали, опасаясь международной изоляции. Об этом сообщила радиостанция RFI.
По ее данным, письма о необходимости покинуть страну были подготовлены МИД Нигера для посольств Германии и США, а также Кот-д'Ивуара и Нигерии вместе с таким же посланием для французского посла по указанию лидера путчистов генерала Абдурахмана Тчиани. Однако в последний момент их передумали отправлять на фоне разногласий в рядах высших армейских чинов, утверждает радиостанция.
Высокопоставленные военные якобы признавали необходимость «дистанцироваться от Франции», однако призвали не ограничивать отношения с другими западными странами, «потому что у них есть интересы в Нигере» и «они нужны» стране, сообщает RFI.
25 августа путчисты потребовали от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в МИД, который находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть страну, поскольку «агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера».
Некоторые СМИ сообщали, что аналогичные требования мятежные власти Нигера готовятся предъявить послам Германии, Нигерии и США. На этом фоне советник главы сформированного мятежниками Национального совета спасения родины уточнил в ночь на субботу, что Ниамей высылает только посла Франции.