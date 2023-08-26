Лавров объяснил «разницу» между лидерами БРИКС и политиками Запада

Лидеры БРИКС «работают головой» и занимаются конкретными делами, в то время как западные политики и журналисты работают «языком». Так сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Это говорит о том, что они работают языком, а мы головой и конкретными делами», - сказал российский министр о западных политиках и журналистах, которые «снисходительно» относились к БРИКС.

В этом году саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.