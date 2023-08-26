Очереди за бензином в Иране. И Россия – не помощник что там у соседей
Около недели назад в социальных сетях начали появляться видео с огромными очередями машин на заправках в разных точках Ирана. Локальные проблемы с топливной логистикой периодически случаются в стране, но вот уже прошла неделя, а очереди остаются.
Цены на бензин – «священная корова» для иранских властей, которые прекрасно помнят, к чему может привести их рост. Четыре года назад, в 2019, они скакнули, после чего больше месяца страну лихорадило массовыми протестами, итогом которых стало более двух сотен погибших. А сегодня народ еще более недоволен общей ситуацией в Иране, и игра с ценой может обойтись еще дороже.
В Тегеране высокопоставленные чиновники наперебой заявляют, что нехватки бензина в стране нет. Правда, сами же признают, что ежедневно в Иране производится 104 миллиона литров бензина, а потребление составляет 110 миллионов литров. Это еще не тотальный дефицит, но уже балансирование на его грани.
Которое продолжается многие годы, поскольку бензин торгуется по субсидированным ценам. Причем сразу по двум ставкам: первая - обычная цена 30 000 риалов за литр (6 центов). Вторая - льготная цена 15 000 риалов за литр (3 цента). Каждый владелец машины может приобрести 60 литров в месяц по льготной цене. Также есть группы вроде таксистов или водителей грузовиков, которым льготного бензина положено больше.
Понятно, что реально бензин стоит дороже, и обеспечивать такие ставки приходится государственными субсидиями, которые каждый год выедают в бюджете солидную дыру. Кроме того, дешевизна бензина, мягко говоря, не способствую его экономному расходу. Да еще и стимулируют контрабанду иранского бензина в соседние страны.
Казалось бы, выход здесь, кроме повышения цен, чего иранские власти боятся как огня, очевиден – строить новые нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ. Пробовали, с трудом – но пробовали. Однако для постройки современных НПЗ не хватает денег и технологий. И, кроме того, рост потребления все равно обгоняет рост производства. Поэтому нынешний президент пытается зайти с другого конца – ограничить именно потребление.
Сначала власти решили запретить производить автомобили, которые потребляют слишком много. Так, с производства была снята достаточно популярная модель «Саманд». Но ситуацию это изменило несильно.
Тогда возникла другая идея, основанная на том, что для приобретения льготного бензина иранцы пользуются топливными картами. Нововведение предполагает, что после оплаты на заправке с топливной карты в следующий раз картой можно воспользоваться только через 3-8 часов (по стране по-разному). Это и привело к очередям.
После чего сразу поползли слухи, что бензина мало и скоро цену повысят. После чего, что, кстати, вполне ожидаемо, длина очередей стала еще больше. В качестве временной меры на многих АЗС стали вводить различные режимы. На одних, например, бензин по льготным ценам можно покупать только ночью. На других – наоборот, до 10 вечера в течение дня. Помогает не очень.
«Бензиновая головоломка» для Тегерана становится все более серьезной проблемой. Выход вроде бы и очевиден: Ирану нужно срочно повышать производство или сокращать потребление. Но пока не получается ни там, ни там.
У иранских властей сейчас возникла новая идея – импортировать бензин из России. Но и тут заковыка – у России сейчас проблема, связанная с нарастающим дефицитом бензина и серьезным ростом цен на него. Так что даже если Кремль в ущерб гражданам собственной страны решит помочь бензином Ирану, а в том, что так и будет, не приходится сомневаться, помощь эта вряд ли будет сколько-нибудь значительной.
И как из этой «бензиновой головоломки» иранским властям выходить, для них сегодня совершенно непонятно. А бензин – он вещь коварная. Он ведь может не только выступать в качестве топлива для автомобилей, но и как топливо для протестов изумительно подходит.