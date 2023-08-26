Икрам Нур, автор haqqin.az 18:37

Около недели назад в социальных сетях начали появляться видео с огромными очередями машин на заправках в разных точках Ирана. Локальные проблемы с топливной логистикой периодически случаются в стране, но вот уже прошла неделя, а очереди остаются. Цены на бензин – «священная корова» для иранских властей, которые прекрасно помнят, к чему может привести их рост. Четыре года назад, в 2019, они скакнули, после чего больше месяца страну лихорадило массовыми протестами, итогом которых стало более двух сотен погибших. А сегодня народ еще более недоволен общей ситуацией в Иране, и игра с ценой может обойтись еще дороже.

В Тегеране высокопоставленные чиновники наперебой заявляют, что нехватки бензина в стране нет. Правда, сами же признают, что ежедневно в Иране производится 104 миллиона литров бензина, а потребление составляет 110 миллионов литров. Это еще не тотальный дефицит, но уже балансирование на его грани. Которое продолжается многие годы, поскольку бензин торгуется по субсидированным ценам. Причем сразу по двум ставкам: первая - обычная цена 30 000 риалов за литр (6 центов). Вторая - льготная цена 15 000 риалов за литр (3 цента). Каждый владелец машины может приобрести 60 литров в месяц по льготной цене. Также есть группы вроде таксистов или водителей грузовиков, которым льготного бензина положено больше. Понятно, что реально бензин стоит дороже, и обеспечивать такие ставки приходится государственными субсидиями, которые каждый год выедают в бюджете солидную дыру. Кроме того, дешевизна бензина, мягко говоря, не способствую его экономному расходу. Да еще и стимулируют контрабанду иранского бензина в соседние страны. Казалось бы, выход здесь, кроме повышения цен, чего иранские власти боятся как огня, очевиден – строить новые нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ. Пробовали, с трудом – но пробовали. Однако для постройки современных НПЗ не хватает денег и технологий. И, кроме того, рост потребления все равно обгоняет рост производства. Поэтому нынешний президент пытается зайти с другого конца – ограничить именно потребление.