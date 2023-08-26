Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 27 августа примерно в 12:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района.

Как сообщили в Минобороны, в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.