Нетаньяху и ХАМАС обменялись угрозами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства уделил особое внимание угрозам руководителя боевого крыла ХАМАС Салаха аль-Арури.

«Неслучайно он прячется в укромном месте. Тот, кто организует теракты, заплатит полную цену», - цитирует израильский 9 Канал Нетаньяху.

В минувшие выходные аль-Арури дал серию интервью арабским СМИ, в которых заявил, что возобновление Израилем точечных ликвидаций в Газе приведет к полномасштабной региональной войне и огромным потерям среди гражданского населения еврейского государства.

По его словам, Израиль будет вынужден закрыть свое воздушное и морское пространство и остановить работу электростанций.