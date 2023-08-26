В городе Олешки, который находится на подконтрольной российской армии части Херсонской области Украины, беспилотник разбомбил автомобиль российского «военкора». Кадры инцидента появились в телеграм-каналах.

«Уходим. Продолжается обстрел. Где-то рядом прилетело, пытаются добить мою машину, нужно отсюда срочно уходить», - сказал он на видео.

Российские СМИ пишут, что машину пропагандиста выследили с воздуха и нанесли удар квадрокоптером со взрывчаткой. В результате сильного взрыва у автомобиля повылетали стекла, осколки которых посекли ему голову и тело. Машина получила серьезные повреждения, особенно задняя часть, куда пришелся основной удар беспилотника. Также на корпусе авто хорошо видны следы от осколков.