Беспилотники не дают Симоньян заснуть

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о падении второго за неделю беспилотного летательного аппарата возле ее дома.

«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — говорит пропагандистка.

По ее мнению, такие действия могут привести к тому, что «мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ».

В минувший понедельник Симоньян говорила о падении дрона недалеко от ее дома в Истринском районе Подмосковья.