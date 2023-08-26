Зеленский анонсировал «мощный сентябрь» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах на сентябрь. Международная активность Украины будет «не меньше, чем в эти недели». Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели.

Первое - наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений.

Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности…

Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов - наращиваем украинскую «мягкую силу». Продовольственная безопасность мира - неизменный приоритет. В течение недели - несколько совещаний по этим вопросам.

Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию…» - заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил США за «новое санкционное решение… против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории».

Под Глобальным Югом имеются в виду страны, которые Всемирный банк считает с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.