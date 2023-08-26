Русские подняли истребитель из-за американского дрона-разведчика

Над акваторией Черного моря в воскресенье, 27 августа, был поднят российский истребитель Су-30, чтобы «не допустить нарушения госграницы» разведывательным дроном MQ-9A Reaper ВВС США. В результате нарушения госграницы не произошло. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы РФ», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что полет выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности».