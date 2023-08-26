Российский журналист: Путин поставил перед Пригожиным условие...

После июньского мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин как минимум дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время второй встречи Путин якобы поставил Пригожину условие: он может заниматься «дальним зарубежьем», как Африка и Сирия, при этом не вмешиваться в Украину и внутренние дела России. Об этом пишет журналист-расследователь Андрей Захаров со ссылкой на свои источники.

В то же время Минобороны РФ препятствовало деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке и Сирии. По данным Захарова, незадолго до авиакатастрофы замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в Сирию, где провел переговоры с местными властями. После этого сирийские власти потребовали от ЧВК «Вагнер» покинуть Сирию до конца сентября.

Источники журналиста утверждают, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу попросил главу МИД Сергея Лаврова дать указание через российское посольство в Дамаске не принимать авиацию других стран, которую использует ЧВК «Вагнер» — например, самолеты Минобороны Центрально-Африканской Республики.

Аналогичные переговоры, по данным журналиста, Евкуров провел с властями Ливии. В качестве условия вытеснения ЧВК «Вагнер» из страны он предложил заменить силы наемников структурами Минобороны РФ.

На фоне этого Евгений Пригожин вместе с руководством ЧВК вылетел из Мали в Москву, где провел как минимум одну встречу с членом Совета безопасности, далее вылетев в Петербург. Во время этого полета вечером 23 августа самолет потерпел крушение в небе над Тверской областью. В воскресенье, 27 августа, Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина на основании результатов молекулярно-генетических экспертиз.

«Вы спросите, что хочет делать Минобороны с «вагнерами»? Тут пока не совсем понятно, но, похоже, ненавистный Карфаген должен быть разрушен и засыпан солью. То есть переходите в другие ЧВК, переходите в Минобороны, название «Вагнер» забудьте. Но пока какой-то четкой концепции, что делать с империей Пригожина, как мне говорят, не прослеживается. Ведь в Африке и Сирии эта империя не просто военная структура, это еще и контракты, связанные с добычей нефти, газа и золота. То есть нужно и Карфаген уничтожить, но и все ценное забрать себе. При этом юридически все оформлено на близких к Пригожину людей, часть из которых погибла вместе с ним», - пишет Захаров.