В 11-й день соревнований в стрельбе из винтовки с 300 метров лежа среди мужчин победил 60-летний словенец Раймонд Дебевец. Выбив максимально возможные 600 очков, он повторил мировой рекорд.

2-е место занял финн Алекси Леппа, 3-е – американец Тимоти Шерри.

В этом же виде в командном соревновании на пьедестал почета поднялись Норвегия, Польша и Швейцария.

Рекордсмен Раймонд Дебевец в третий раз стал чемпионом мира. Он занимается стрельбой с 1977 года.

«Я счастлив, что смог победить в Баку и стать 3-кратным чемпионом мира, - говорит словенец. – У меня также есть три олимпийские медали. Золото на Олимпиаде-2000 в Сиднее и две бронзы в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Сегодня я показал, что в стрельбе нет возрастных ограничений. Мои сегодняшние соперники были намного моложе меня. Они хорошие стрелки. Но тут еще должна сопутствовать удача. Поэтому я и стал чемпионом.

Что касается рекорда, то побить его невозможно. Его можно только повторить, что я и сделал.

Я в третий раз приехал в Азербайджан. Участвовал в соревнованиях в Габале и в Баку. Габала – прекрасное место, но Баку, конечно, вне конкуренции».