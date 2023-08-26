Рекорд 60-летнего олимпийского чемпиона в Баку ФОТО
В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе.
В 11-й день соревнований в стрельбе из винтовки с 300 метров лежа среди мужчин победил 60-летний словенец Раймонд Дебевец. Выбив максимально возможные 600 очков, он повторил мировой рекорд.
2-е место занял финн Алекси Леппа, 3-е – американец Тимоти Шерри.
В этом же виде в командном соревновании на пьедестал почета поднялись Норвегия, Польша и Швейцария.
Рекордсмен Раймонд Дебевец в третий раз стал чемпионом мира. Он занимается стрельбой с 1977 года.
«Я счастлив, что смог победить в Баку и стать 3-кратным чемпионом мира, - говорит словенец. – У меня также есть три олимпийские медали. Золото на Олимпиаде-2000 в Сиднее и две бронзы в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
Сегодня я показал, что в стрельбе нет возрастных ограничений. Мои сегодняшние соперники были намного моложе меня. Они хорошие стрелки. Но тут еще должна сопутствовать удача. Поэтому я и стал чемпионом.
Что касается рекорда, то побить его невозможно. Его можно только повторить, что я и сделал.
Я в третий раз приехал в Азербайджан. Участвовал в соревнованиях в Габале и в Баку. Габала – прекрасное место, но Баку, конечно, вне конкуренции».
В женской стрельбе с 300 метров точнее всех оказалась Каролина Романчик из Польши. Серебро и бронза у представительниц Швейцарии и Франции соответственно.
В командном турнире лучшими были Швейцария, Норвегия и Германия.
Также сегодня были разыграны медали в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. У мужчин победил Игорь Кизыма, победивший в финале немца Криса Гроссхайма. Бронза у представителя Кореи Ю Джин Джонга.
В командном турнире в первую тройку вошли Украина, Швеция и Финляндия.
У женщин в финале встретились два стрелка из Казахстана. Зухра Ирназарова победила Александру Садуакассову. Бронза у украинки Галины Авраменко.