Настоящим медом для саудитов стали слова советника по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби о том, что Израиль будет выступать против соглашения, которое позволит Саудовской Аравии обогащать уран в исследовательских целях. Заветная мечта династии – доступ к ядерным технологиям – становится все ближе.

Но саудиты не были бы саудитами, если бы не подпустили в этот вопрос интриги. Именно так следует расценивать появившуюся информацию о том, что к конкурсу на строительство атомной электростанции будут допущены Пекин, Москва и Париж. И что примечательно, сразу после появления этой информации саудовские высокопоставленные чиновники стали усиленно подавать сигналы, что совсем не прочь, чтобы в этом конкурсе поучаствовали и выиграли бы США.

Понятно, что ни Москве, ни Парижу выиграть атомный тендер саудиты не дадут. Москве – понятно почему, а с французами у саудитов не столь близкие отношения, чтобы запускать их в собственную стратегическую сферу. Остаются только Пекин и Вашингтон, между которыми и развернется противостояние за то, кто будет доминировать в ядерной программе саудитов.

Если на это соблазнительное предложение клюнут американцы, им придется снимать все ограничения на обогащение урана для Эр-Рияда. А если они не поспешат с этим, то им придется уступить в этом соревновании Китаю, что станет хорошей плюхой Байдену накануне президентских выборов. То есть ход саудиты сделали, конечно, сильный, мягко и ненавязчиво взяв нынешнюю администрацию Белого дома «на болевой прием».