Глобальная перекройка продолжается: и саудиты хотят ядерное оружие наш комментарий
Саудовская Аравия рассматривает заявки на строительство атомной электростанции от таких стран, как Китай, Россия и Франция.
Настоящим медом для саудитов стали слова советника по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби о том, что Израиль будет выступать против соглашения, которое позволит Саудовской Аравии обогащать уран в исследовательских целях. Заветная мечта династии – доступ к ядерным технологиям – становится все ближе.
Но саудиты не были бы саудитами, если бы не подпустили в этот вопрос интриги. Именно так следует расценивать появившуюся информацию о том, что к конкурсу на строительство атомной электростанции будут допущены Пекин, Москва и Париж. И что примечательно, сразу после появления этой информации саудовские высокопоставленные чиновники стали усиленно подавать сигналы, что совсем не прочь, чтобы в этом конкурсе поучаствовали и выиграли бы США.
Понятно, что ни Москве, ни Парижу выиграть атомный тендер саудиты не дадут. Москве – понятно почему, а с французами у саудитов не столь близкие отношения, чтобы запускать их в собственную стратегическую сферу. Остаются только Пекин и Вашингтон, между которыми и развернется противостояние за то, кто будет доминировать в ядерной программе саудитов.
Если на это соблазнительное предложение клюнут американцы, им придется снимать все ограничения на обогащение урана для Эр-Рияда. А если они не поспешат с этим, то им придется уступить в этом соревновании Китаю, что станет хорошей плюхой Байдену накануне президентских выборов. То есть ход саудиты сделали, конечно, сильный, мягко и ненавязчиво взяв нынешнюю администрацию Белого дома «на болевой прием».
Если у них получится – о «мирном саудовском атоме», на чем Эр-Рияд сейчас делает особый акцент, если и можно будет говорить, то только условно. Получив доступ к новейшим ядерным технологиям и снятие ограничений на обогащение, да к тому же располагая собственным производством баллистических ракет, которые сейчас ударными темпами возводит для саудитов Китай, Эр-Рияд не пройдет, а буквально трусцой пробежит все этапы, необходимые для создания собственной «Большой Бомбы».
Что и является его конечной целью. Ведь еще в 2018 году Мохаммед бин Салман откровенно говорил: «Саудовская Аравия не хочет обладать ядерной бомбой, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы последуем его примеру как можно скорее». И подписанное соглашение о нормализации между Эр-Риядом и Тегераном этому не помеха. С Ираном ведь как, по мнению саудитов: «На соглашение надейся, но арсеналы пополняй постоянно».
Овладение Эр-Риядом ядерными технологиями будет означать кардинальный пересмотр геополитической карты Ближнего Востока. В хорошую или в плохую сторону, а здесь есть аргументы и «за», и «против», сказать пока затруднительно, конкретно о чем-то можно говорить лишь в динамике самого процесса.
Но то, что сближение саудитов с атомом приобретает стремительный характер, уже вполне очевидно. Что создает новые вызовы, ответы на которые пока ни у Вашингтона, ни у Пекина не сформулированы. Но наверняка они будут. В долгое стратегическое планирование что США, что Китай умеют очень хорошо рассчитывать.