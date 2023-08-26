В тюрьму мобильники уже не пронести фото; видео

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пенитенциарной службы Министерства юстиции пресечена попытка проноса мобильных телефонов в пенитенциарное учреждение №8.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы, мать заключенного Низамеддина Агаева Хатама Агаева пыталась передать сыну два мобильных телефона, спрятанных специальным способом на дне кастрюли.

Проводится расследование.