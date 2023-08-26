Муса Гурбанлы за один матч в Швеции: два гола, голевой пас пяткой, незабитый пенальти ФОТО, ВИДЕО
Футболист сборной Азербайджана, экс-форвард «Карабаха», а ныне игрок шведского «Юргордена» Муса Гурбанлы отличился во втором матче подряд.
Четыре дня назад он открыл счет голам за свой новый клуб, отличившись в матче Кубка Швеции. А сегодня забил сразу два мяча в игре 21-го тура национального чемпионата. «Юргорден» дома принимал «Дегерфорс» и победил 4:1.
Уже на 2-й минуте после эффектного голевого паса пяткой в исполнении Мусы хозяева вышли вперед. А на 23-й минуте уже сам Муса поставил точку в комбинации команды, головой отправив мяч в пустые ворота. Счет стал 2:1 (на 20-й минуте «Дегерфорс» восстановил равновесие).
На 34-й минуте сын Гурбана Гурбанова сделал дубль. Мяч после отскока попал к Гурбанлы, и он вонзил снаряд в сетку.
К сожалению, на 58-й минуте при счете 3:1 азербайджанский футболист не реализовал пенальти. Но этот промах не повлиял на исход матча. Чуть позже «Юргорден» забил четвертый гол и выиграл со счетом 4:1.
С 37 очками «Юргорден» занимает в чемпионате Швеции 4-е место, на 8 очков отставая от лидирующего «Эльфсборга».