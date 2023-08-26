Четыре дня назад он открыл счет голам за свой новый клуб, отличившись в матче Кубка Швеции. А сегодня забил сразу два мяча в игре 21-го тура национального чемпионата. «Юргорден» дома принимал «Дегерфорс» и победил 4:1.

Уже на 2-й минуте после эффектного голевого паса пяткой в исполнении Мусы хозяева вышли вперед. А на 23-й минуте уже сам Муса поставил точку в комбинации команды, головой отправив мяч в пустые ворота. Счет стал 2:1 (на 20-й минуте «Дегерфорс» восстановил равновесие).