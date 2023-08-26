Кадыров поручил: теперь в Чечне свадьбы будут «без излишеств»

Духовное управление мусульман Чечни опубликовало в своем телеграм-канале «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона. Документ разработали по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Из публикации следует, что калым в размере 50 тыс. руб., чай, сахар, баран остаются неизменными атрибутами «в соответствии с чеченскими адатами». Размер выкупа за невесту устанавливается по желанию, но также в соответствии с традициями.

Согласно новым нормам, запрещается делать дорогие подарки жениху, свекру, свекрови (родителям жениха) и другим, а подарки сопровождающим жениха, когда он приезжает в гости, «не должны выходить за рамки адатов». В свою очередь родители жениха, отправляясь в гости к родственникам невесты, должны приготовить подарки, которые «издавна были приняты в чеченском обществе», но не дорогие.

«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д., строго запрещены», — сказано в документе.