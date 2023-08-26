По его словам, эту информацию ему предоставили собеседники из администрации Байдена.

Украинское наступление вряд ли достигнет всех целей, но Вашингтон не думает о компромиссе с Россией. Об этом пишет в своей колонке для Washington Post обозреватель газеты Дэвид Игнатиус.

По данным источников, Вашингтон детально обсуждает с украинским командованием уроки наступления, которое развивается медленнее, чем планировалось. Иногда эти разговоры сопровождаются взаимными претензиями.

Американские военные считают, что украинская армия слишком быстро расходует снаряды и распыляет свои силы. По одной из оценок, ВСУ расстреляли уже 2 млн снарядов калибра 155 мм.

При этом у Байдена не считают, что война зашла в тупик. Хотя ВСУ вряд ли достигнут Азовского моря до зимы, они еще вполне могут успеть преодолеть первую и вторую линии российской обороны и затем атаковать по тылам РФ на запад и восток от места прорыва.

Также в Вашингтоне никто не считает нужным искать компромисса с Россией ценой уступок со стороны Украины. Вместо этого у Байдена говорят о «стратегическом терпении» и необходимости продолжать поддерживать Украину.

«В Вашингтоне есть растущая поддержка предоставления, например, реактивных кассетных боеприпасов, которые могут наносить удары на большую глубину, чем варианты для ствольной артиллерии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце», - пишет Игнатиус.

При этом дальнобойные ракеты ATACMS Вашингтон по-прежнему поставлять не намерен, потому что они нужны для потенциального конфликта с Китаем.

Американские военные также считают, что ВСУ слишком полагаются на разведку с помощью дронов и предлагают активнее задействовать наземные группы. Второе предложение - дать большую самостоятельность нижним чинам. По словам источников журналиста, на эти предложения украинское командование реагировало позитивно.

В Вашингтоне ожидают, что количество украинских атак по российской территории будет нарастать. При этом администрация Байдена по-прежнему официально заявляет, что она эти атаки не поощряет и не поддерживает.