Скандальное видео с избиением школьника-мусульманина. Начали расследование

На видеозаписи, появившейся в сети в прошедшую пятницу, видно, как учительница школы в индийском штате Уттар-Прадеш делает исламофобские замечания в адрес ученика и призывает его одноклассников бить школьника посильнее, сообщал телеканал Al Jazeera.

Полиция в Индии начала расследование после появления в сети видео, на котором учительница предлагает школьникам дать пощечину 7-летнему однокласснику-мусульманину.

На видео плачущего мальчика бьют по лицу. «Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее», — говорит учительница. Позже она предлагает больше не давать школьнику пощечин, поскольку у того покраснело лицо, однако его продолжают бить по телу.

Видео вызвало волну возмущения в Индии. Индийские власти подтвердили, что видео настоящее, и пообещали принять меры. Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди обвинил правительство в разжигании религиозной ненависти.

Отец пострадавшего сообщил о произошедшем в полицию и забрал мальчика из школы, однако выдвигать обвинений не стал.

Правозащитные группы говорят, что с тех пор, как премьер-министр Нарендра Моди вступил в должность в 2014 году, число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло, отмечает BBC.

С 2017 года Уттар-Прадешем управляет возглавляемая Моди индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП). В июне во время визита в США Моди заявил журналистам, что в Индии «абсолютно нет места дискриминации».