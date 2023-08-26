Зеленский о войне на территории России: Это большой риск...

Президент Украины отметил, что любая война, где бы она ни была – это «все равно потери», и «все надо рассчитывать».

По словам президента, Украина пытается привлечь на свою сторону не только государства, которые ее поддерживали с самого начала российской агрессии, но и «те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции».

«И сейчас, во время войны, благодаря каким-то шагам, какой-то химии, каким-то отношениям мы приблизили, и некоторые даже на нашей стороне находятся. И для них это больной вопрос – когда ты заходишь на другую территорию. Они поэтому тебя и поддерживают… Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России – это территориальная целостность государства. Если я умышленно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет», - сказал президент Украины.