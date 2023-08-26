Минобороны Азербайджана выступило с заявлением

Министерство обороны Азербайджана сообщает о дезинформации, распространяемой армянским оборонным ведомством.

«Информация армянской стороны о том, что с 19:20 до 19:30 27 августа подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по позициям подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию, распространяемую Министерством обороны Армении», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.