По его словам, USS Gerald R. Ford прибыл в порт Антальи с 4500 членами экипажа.

Крупнейший в мире авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прибыл в порт QTerminals в Анталье. Об этом рассказал директор порта Озгют Серт, передает Anadolu.

Серт отметил, что прибытие такого судна в порт Антальи внесет значительный вклад в экономику Турции.

«Экипаж USS Gerald R. Ford прогулялся по Анталье, сделал покупки. Туристы и жители Антальи, в свою очередь, с интересом наблюдают за кораблем», - сказал он.

Ранее Anadolu сообщало, что председатель правления турецкой технологической компании Baykar Сельджук Байрактар вместе с группой турецких военных посетил авианосец американских ВМС по приглашению посла США в Анкаре Джеффри Флейка. Байрактара во время осмотра корабля сопровождал контр-адмирал ВМФ США Эрик Дж. Эслич.