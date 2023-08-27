Зеленский о своей главной мечте и о том, готова ли Украина к долгой войне

У главы украинского государства спросили о мечтах и что будет дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук рассказал о своей главной мечте.

«Номер один - окончание войны победой. Победа для всех разная. А для меня как президента, я бы хотел такую победу, что сделает невозможным возвращение войны. Я бы хотел именно такой победы. Это непросто. Это составляющая, которая зависит не только от мощности армии, а именно от инфраструктуры безопасности и от общества. Номер один - от народа. Надо, чтобы народ остался в единстве», - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский также ответил, готова ли Украина к продолжительной войне, если это будет необходимо.

Президент Украины привел пример Израиля, который со времени провозглашения своей независимости в 1948 году находится в состоянии перманентной войны.

Зеленский подчеркнул, что граждане готовы воевать долго, если нужно, но для этого необходимо свести к минимуму потери с украинской стороны.

«Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать долго, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы по примеру Израиля. Можно так жить», – сказал Зеленский.