Симоньян: Карлсон просит об интервью с Путиным

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Он (Карлсон), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Такер Карлсон известен своей активной поддержкой Республиканской партии и критикой действующего президента США Джо Байдена. В частности, журналист выражал недовольство решением главы государства повысить налог для граждан, чей годовой доход превышает $400 тыс. Газета The New York Times называла Карлсона «любимым ведущим» Трампа. После прекращения работы в Fox News журналист начал выпускать шоу в Twitter.